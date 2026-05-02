L’attaccante ha segnato un gol e fornito un assist in una recente partita con il Besiktas, mentre si discute sul suo possibile ritorno all’Inter. La squadra turca ha condiviso immagini delle sue azioni sul campo, mostrando soddisfazione per le prestazioni. Nel frattempo, le notizie sportive continuano a monitorare le trattative e gli sviluppi legati al suo trasferimento e alle prossime decisioni di mercato.

Inter News 24 Asslani sorride con il Besiktas: gol e assist. E il suo futuro con l’Inter. Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il campionato turco scopre il talento di Kristjan Asllani. Nell’ultimo turno di campionato, il Besiktas ha ottenuto una vittoria fondamentale per 2-0 nella difficile trasferta sul campo del Gaziantep, e il protagonista assoluto del match è stato proprio l’ex centrocampista dei nerazzurri. Una prestazione da incorniciare: assist e gol per il talento albanese. Kristjan Asllan ha preso per mano la squadra di Istanbul. La sua partita è stata un manuale di calcio: prima ha servito un assist al bacio per Tiago Djaló e successivamente ha siglato personalmente il raddoppio.🔗 Leggi su Internews24.com

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