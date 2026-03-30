Dopo due anni e mezzo, il giocatore ha segnato di nuovo con la nazionale, contribuendo anche con un assist. Questa prestazione segna il suo ritorno in gol in una partita internazionale. L'Inter segue con attenzione questa fase, sperando che possa tradursi in benefici anche a livello di club. La squadra si prepara alla prossima sfida, contando sui miglioramenti individuali e collettivi.

L'incipit sul primo gol. La firma sul secondo. L'assist per il terzo. Se cercava una partita per rilanciarsi, Marcus Thuram l'ha vissuta ieri contro la Colombia (3-1). E non era facile per il nerazzurro che con la Francia non andava a segno da due anni e mezzo. Ma la dose di autostima tratta dall'amichevole negli Stati Uniti potrebbe avere effetti positivi anche per l'Inter, nella volata finale per lo scudetto. Intanto però a godersi l'attaccante è Didier Deschamps che l'ha convocato nonostante la lunga astinenza da gol. Thuram non segnava dal novembre del 2023 e il 14-0 da record alla nazionale di Gibilterra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Thuram si è sbloccato: gol e assist con la Francia per riprendersi l'Inter

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