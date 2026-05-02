Asl | tablet per migliorare l’accessibilità dei servizi a persone sorde e con ipoacusia

Una nuova iniziativa promossa dalla Asl Toscana sud est mira a facilitare l’accesso ai servizi sanitari per le persone sorde e con ipoacusia. L’intervento prevede l’utilizzo di tablet che consentono di superare le barriere comunicative, rendendo più semplice e immediato il contatto con i servizi sanitari. L’obiettivo è migliorare l’esperienza di chi ha difficoltà uditive nel rapporto con le strutture sanitarie.

Accedere ai servizi sanitari in modo semplice e immediato, senza barriere comunicative: è questo l’obiettivo del nuovo intervento promosso dalla Asl Toscana sud est per le persone sorde e con ipoacusia. Nell’ambito della progettazione regionale dedicata, il Dipartimento dei Servizi Sociali ha.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Inclusione di persone sorde, stanziati 372 mila euro per servizi e tecnologia Aggiornamenti e contenuti dedicati Asl Toscana sud est: tablet per migliorare l’accessibilità dei servizi a persone sorde e con ipoacusiaAl via incontri informativi e consegna dei dispositivi: 6 maggio a Siena, 7 maggio ad Arezzo e 12 maggio a Grosseto ... maremmanews.it Tablet per il bimbo autistico, la Asl: «Presto la soluzione»Si rompono quattro mesi di silenzio: la Asl di Teramo si muove per sbloccare finalmente la pratica di C., 12enne autistico di Silvi, dopo la denuncia della mamma raccolta da Il Messaggero. Il bambino ... ilmessaggero.it