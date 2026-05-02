Asl | tablet per migliorare l’accessibilità dei servizi a persone sorde e con ipoacusia

Da arezzonotizie.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova iniziativa promossa dalla Asl Toscana sud est mira a facilitare l’accesso ai servizi sanitari per le persone sorde e con ipoacusia. L’intervento prevede l’utilizzo di tablet che consentono di superare le barriere comunicative, rendendo più semplice e immediato il contatto con i servizi sanitari. L’obiettivo è migliorare l’esperienza di chi ha difficoltà uditive nel rapporto con le strutture sanitarie.

Accedere ai servizi sanitari in modo semplice e immediato, senza barriere comunicative: è questo l’obiettivo del nuovo intervento promosso dalla Asl Toscana sud est per le persone sorde e con ipoacusia. Nell’ambito della progettazione regionale dedicata, il Dipartimento dei Servizi Sociali ha.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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