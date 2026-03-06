Settimana del Glaucoma le iniziative di Asl Toscana Sud est

Durante la settimana dal 8 al 14 marzo, l'Asl Toscana Sud Est organizza diverse iniziative legate alla Settimana Mondiale del Glaucoma. Questa malattia, che interessa circa il 2% delle persone, può causare cecità se non diagnosticata precocemente. Le attività sono rivolte sia alla sensibilizzazione sia alla prevenzione, con incontri e screening dedicati alla popolazione.

La prevenzione come arma vincente per conservare la vista. Asl Toscana sud est mette a disposizione visite oculistiche gratuite sulle province di Arezzo, Siena e Grosseto: ecco i requisiti per accedere Dal 8 al 14 marzo ricorre la Settimana Mondiale del Glaucoma, una malattia che colpisce circa il 2% della popolazione e che può portare alla cecità, se non diagnosticata e trattata in tempo. Asl Toscana sud est, anche quest'anno, aderisce all'iniziativa mettendo a disposizione degli utenti, la possibilità di sottoporsi ad una visita oculistica gratuita mirata alla prevenzione del glaucoma.È necessario effettuare la prenotazione chiamando...