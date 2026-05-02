Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla società Pignetti riguardo a una vicenda legata all'ASI. Nel corso delle indagini sono emersi dettagli sui soggetti denominati UFO, che garantivano la rendita di posizione. Inoltre, sono stati analizzati i pagamenti effettuati per gli incarichi legali, finanziati con i fondi del consorzio. La decisione finale conferma la posizione dell’ente in merito alla questione legale.

? Cosa scoprirai Chi sono i soggetti definiti UFO che garantivano la rendita di posizione?. Come sono stati pagati gli incarichi legali con i fondi del consorzio?. Perché la Regione ha nominato un commissario per sostituire la presidenza?. Quando il Consiglio di Stato deciderà il destino definitivo della gestione?.? In Breve Consulente Dinelli percepì 18 mila euro per la gara fognaria Aversa Nord.. Commissario Bonavita deve rimuovere Fondazione ASICe e consorzio siciliano Coplus.. Consiglio di Stato emetterà decisione definitiva sul merito il 21 maggio.. Gestione Pignetti durata dodici anni con uso costante di consulenti esterni.. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso urgente presentato dall’avvocato Dinelli per conto della presidente dell’ASI, Raffaela Pignetti, nel pomeriggio di questo sabato 2 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - ASI, il Consiglio di Stato respinge il ricorso della Pignetti

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