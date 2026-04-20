Fonderie Pisano il Consiglio di Stato respinge il ricorso | confermata la chiusura

Il Consiglio di Stato ha deciso di respingere il ricorso presentato dalla proprietà delle Fonderie Pisano di Salerno, mantenendo così la decisione di chiusura dello stabilimento. La richiesta di un’istanza d’urgenza contro il rifiuto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale è stata rigettata, confermando la decisione di non concedere la autorizzazione. La questione riguarda quindi la riattivazione dello stabilimento e il rispetto delle normative ambientali.

Il Consiglio di Stato ha confermato la chiusura delle Fonderie Pisano a Salerno, respingendo l'istanza d'urgenza presentata dalla proprietà contro il diniego dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Il presidente Vincenzo Neri ha decretato l'assenza dei "presupposti per l’istanza di misure.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Fonderie Pisano, Tar respinge ricorso: il plauso della Regione CampaniaTempo di lettura: < 1 minutoLa Regione Campania prende atto della decisione del TAR di respingere il ricorso presentato dalle Fonderie Pisano,... Tar Salerno respinge ricorso Fonderie Pisano: “Prima la salute dei cittadini”Tempo di lettura: 2 minutiIl Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno – ha respinto l’istanza cautelare... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Fonderie Pisano , ricorso respinto: il Tar segue la Corte Ue; Fonderie Pisano restano chiuse, il Tar boccia la richiesta dei titolari dell'azienda: no alla sospensiva; Fonderie Pisano Salerno, la proprietà non pensa al ricorso contro il Tar. Rabbia e preoccupazione tra i lavoratori. Il punto; OPERAI FONDERIE PISANO DINANZI AL TAR DI SALERNO, VERDETTO ATTESO NELLE PROSSIME ORE. Fonderie Pisano: Consiglio di Stato respinge istanza, stop ad attivitàStampa Nuova battuta d’arresto per il futuro delle Fonderie Pisano di Salerno. Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare urgente presentata dalla proprietà contro la precedente sentenza de ... salernonotizie.it No del Consiglio di Stato alla riapertura delle Fonderie PisanoLo stabilimento di Fratte delle Fonderie Pisano resta chiuso e gli oltre cento dipendenti impiegati nel sito non potranno tornare a stretto giro al lavoro. Lo ha deciso il Consiglio di Stato ... rainews.it +++ FONDERIE PISANO, LA LETTERA DELLE MOGLI DEGLI OPERAI +++ Leggi qui -- > https://shorturl.at/lhnVq #FonderiePisano #Salerno #lettera facebook