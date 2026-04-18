Ancora lavori sull' A1 chiude il tratto tra Orte e Orvieto
Sulla A1 Milano-Napoli sono in corso ulteriori lavori tra Orte e Orvieto, con la chiusura di un tratto stradale. Dopo le attività della settimana precedente, proseguono gli interventi per allestire l’area cantiere dedicata alla riqualificazione delle barriere di sicurezza sul ponte sopra il fiume Tevere nella zona di Santa Maria. La strada rimane quindi interessata da modifiche alla viabilità fino a nuova comunicazione.
Dopo i lavori della scorsa settimana, continuano gli interventi sulla A1 Milano-Napoli, per consentire l'allestimento dell'area cantiere per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza del ponte su fiume Tevere “Località Santa Maria”. Nelle due notti di martedì 21 e mercoledì 22 aprile, con.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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