Ascolti tv vince Il Diavolo veste Prada male il film su Rai 1 benissimo il Concertone

Nella serata del 1° maggio, gli ascolti televisivi hanno mostrato che il film Il Diavolo veste Prada ha ottenuto il maggior seguito. Il Concertone trasmesso su Rai 3 da Roma ha registrato ottimi risultati di pubblico, mentre il film trasmesso su Rai 1 ha avuto ascolti più bassi rispetto ad altri programmi. I dati ufficiali sono stati diffusi dai servizi di rilevamento degli ascolti televisivi.

I dati degli ascolti tv del 1° maggio assegnano la vittoria a Il Diavolo veste Prada, benissimo il Concertone su Rai 3, in diretta da Roma Gliascolti tvdel 1° maggio assegnano la vittoria alla replica del filmIl Diavolo veste Prada,che ha goduto delsuccesso del suo sequel che è ora al cinema. Mentre male quello andato in onda su Rai1,Someone like you,benissimo ilConcertonesu Rai 3. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ascolti tv, vince Il Diavolo veste Prada, male il film su Rai 1, benissimo il Concertone Notizie correlate Ascolti TV | Venerdì 1 maggio 2026. Vince il Diavolo veste Prada (15.1%), floppa Rai 1 (11.9%). Il Concertone al 12.8%, la polemica accende Quarto Grado (12.2%)Nella serata di ieri, venerdì 1 maggio 2026, su Rai1 Someone Like You – L’Eco del Cuore interessa 1. Ascolti tv venerdì 1 maggio: Someone like you, Il diavolo veste Prada, ConcertoneAscolti tv venerdì 1 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ascolti tv 23 aprile, cosa è successo tra ‘Affari tuoi' e 'La Ruota della fortuna'; Ascolti tv, Roberta Valente – Notaio in Sorrento vince la prima serata; Ascolti Tv ieri (26 aprile): Roberta Valente domina ancora, De Martino sopra Gerry Scotti; Ascolti tv, Scotti dopo lo stop manca l'aggancio a De Martino: chi vince la sfida tra La Ruota della fortuna e Affari Tuoi? I dati Auditel dell'access prime time. Ascolti tv, vince 'Il diavolo veste Prada' su Canale 5: segue il Concertone del 1 MaggioNella serata di ieri, venerdì 1 Maggio, Festa dei Lavoratori, Canale 5 vince la sfida del prime time grazie al classico intramontabile 'Il Diavolo veste Prada'. Il film con Meryl Streep e Anne Hathawa ... adnkronos.com Ascolti Tv ieri (1 maggio): Arisa, BigMama e Spollon da record, ma Meryl Streep vinceTra film cult, concertone e programmi di approfondimento, la serata si gioca su più fronti e ribalta le gerarchie abituali con distacchi meno netti del previsto. libero.it Dagli studi Mediaset la decisione viene giustificata come scelta editoriale, ma gli ascolti dicono il contrario - facebook.com facebook Complimenti a @RaiUno e @SarahFisher @JAKEALLYN85 @lynncollins7 @RobynLively per gli Ascolti con 1.79.000 11,89% #LEcoDelCuore x.com