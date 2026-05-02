Ascolti tv venerdì 1 maggio | Someone like you Il diavolo veste Prada Concertone

Da tpi.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 1 maggio 2026, i programmi televisivi hanno registrato diverse affluenze di pubblico. Su Rai 1 è stato trasmesso il film “Someone like you – L’eco del cuore”. In prima serata, sono stati anche trasmessi “Il diavolo veste Prada” e il Concertone. I dati di ascolto e share di ieri sera mostrano quale tra questi programmi abbia attirato la maggior attenzione del pubblico televisivo.

Ascolti tv venerdì 1 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma  più visto in  tv di ieri sera, venerdì 1 maggio   2026? Su Rai 1 è andato in onda Someone like you – L’eco del cuore. Su Rai 3 il concertone del primo maggio. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Il diavolo veste Prada. Su Italia 1 Spider-Man: no way home. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 1 maggio  2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv venerdì 1 maggio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera.🔗 Leggi su Tpi.it

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