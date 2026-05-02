Ascolti tv venerdì 1 maggio | Someone like you Il diavolo veste Prada Concertone

Venerdì 1 maggio 2026, i programmi televisivi hanno registrato diverse affluenze di pubblico. Su Rai 1 è stato trasmesso il film “Someone like you – L’eco del cuore”. In prima serata, sono stati anche trasmessi “Il diavolo veste Prada” e il Concertone. I dati di ascolto e share di ieri sera mostrano quale tra questi programmi abbia attirato la maggior attenzione del pubblico televisivo.

Ascolti tv venerdì 1 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 1 maggio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Someone like you – L’eco del cuore. Su Rai 3 il concertone del primo maggio. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Il diavolo veste Prada. Su Italia 1 Spider-Man: no way home. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 1 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv venerdì 1 maggio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ascolti tv venerdì 1 maggio: Someone like you, Il diavolo veste Prada, Concertone Notizie correlate Che cosa vedere in tv stasera, i programmi del 1° maggio 2026, dal Concerto del Primo Maggio a Il Diavolo veste PradaEcco i programmi in tv stasera, venerdì primo maggio 2026, sui principali canali Rai e Mediaset La guida ai programmi tv di stasera, mercoledì 1°... Il tour de Il diavolo veste Prada 2 continua: Miranda veste (anche) Prada, Andy sceglie la pelle. Tutti i look delle protagoniste: da Città del Messico a SeoulPer il primo appuntamento della giornata, ovvero la conferenza stampa, Anne Hathaway ha scelto ancora le ruches, così maxi e vaporose da creare delle... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Palinsesti Rai e Mediaset, come cambiano venerdì 1 maggio; Ascolti tv 24 aprile 2026: Dalla Strada al Palco (18.8%), Grande Fratello Vip (17%), Affari Tuoi, La Ruota ...; Ascolti Tv ieri (24 aprile): il Grande Fratello Vip cresce ma Dalla strada al palco resiste. De Martino vince con Gerry Scotti; Ascolti tv di ieri 24 aprile: vince Dalla Strada al Palco (18.8%) e tiene il Gf Vip (17%), Quarto Grado al 6.3%. Ascolti tv ieri 1 maggio 2026: share tv e dati Auditel. Scopri chi ha vintoAscolti tv ieri 1 maggio 2026: share tv e dati Auditel. Scopri quale programma è stato il più seguito della serata di venerdì 1 maggio. mam-e.it CONSIGLI PER GLI ASCOLTI MCDONALD AND GILES - MCDONALD AND GILES ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1970 Immortalati a spasso con le rispettive fidanzate nelle foto di copertina e retrocopertina, Ian McDonald e Peter Giles firmano una vera e propri - facebook.com facebook | ‘Ma’’ (canzone) ha superato 2 MILIONI di ascolti su #Spotify ! È la 5ª canzone dell’album e la 1ª non singolo a raggiungere questo risultato. x.com