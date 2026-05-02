Ascolti TV | Venerdì 1 maggio 2026 Vince il Diavolo veste Prada 15.1% floppa Rai 1 11.9% Il Concertone al 12.8% la polemica accende Quarto Grado 12.2%

Da davidemaggio.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 1 maggio 2026, i dati degli ascolti televisivi mostrano che il film “Il Diavolo veste Prada” ha ottenuto il 15,1% di share, superando la programmazione di Rai 1, che si è fermata all’11,9%. Il Concertone ha totalizzato il 12,8%, mentre Quarto Grado ha registrato il 12,2%, con una polemica che ha alimentato l’attenzione intorno al programma. Su Rai1, “Someone Like You – L’Eco del Cuore” ha raggiunto 1.795 spettatori.

Nella serata di ieri, venerdì 1 maggio 2026, su Rai1 Someone Like You – L’Eco del Cuore interessa 1.795.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Canale5  Il Diavolo veste Prada conquista 2.194.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene 819.000 spettatori pari al 4.7% e Oltre il Paradiso 609.000 spettatori pari al 4.2%. Su Italia1 Spider-Man – No Way Home  incolla davanti al video 642.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai3 il Concerto del Primo Maggio, in onda dalle 21.52 alle 24.24, segna 1.713.000 spettatori (12.8%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.441.000 spettatori (12.2%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 774.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ascolti tv venerd236 1 maggio 2026 vince il diavolo veste prada 151 floppa rai 1 119 il concertone al 128 la polemica accende quarto grado 122
© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Venerdì 1 maggio 2026. Vince il Diavolo veste Prada (15.1%), floppa Rai 1 (11.9%). Il Concertone al 12.8%, la polemica accende Quarto Grado (12.2%)

Notizie correlate

Ascolti tv venerdì 1 maggio: Someone like you, Il diavolo veste Prada, ConcertoneAscolti tv venerdì 1 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì...

Ascolti tv ieri 1 maggio 2026, dal Concertone a Il Diavolo veste Prada alla sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari TuoiGli ascolti tv di ieri, venerdì 1 maggio 2026, vedono lo scontro tra alcuni programmi molto noti.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Ascolti Tv ieri (24 aprile): il Grande Fratello Vip cresce ma Dalla strada al palco resiste. De Martino vince con Gerry Scotti; Ascolti tv 24 aprile 2026: Dalla Strada al Palco (18.8%), Grande Fratello Vip (17%), Affari Tuoi, La Ruota ...; Ascolti tv di ieri venerdì 24 aprile, chi ha vinto tra Dalla Strada al Palco, Grande Fratello Vip e Crozza; Ascolti TV | Venerdì 24 Aprile 2026. Vince Dalla Strada al Palco (18.8%), Infante (5.8%) sgonfia Quarto Grado (6.3%), GF Vip al 17%.

quarto grado ascolti tv venerdì 1Ascolti tv venerdì 1 maggio: Someone like you, Il diavolo veste Prada, ConcertoneAscolti tv 1 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

quarto grado ascolti tv venerdì 1Ascolti TV 1 maggio, chi ha vinto tra il Concerto del Primo Maggio, il Diavolo veste Prada e L’eco del cuoreChi ha vinto tra il film di Rai1 L'eco del cuore, il Concerto del Primo Maggio in onda su Rai3 e Il diavolo veste Prada in onda su Canale5 ... fanpage.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.