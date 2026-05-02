Ascolti TV | Venerdì 1 maggio 2026 Vince il Diavolo veste Prada 15.1% floppa Rai 1 11.9% Il Concertone al 12.8% la polemica accende Quarto Grado 12.2%

Venerdì 1 maggio 2026, i dati degli ascolti televisivi mostrano che il film “Il Diavolo veste Prada” ha ottenuto il 15,1% di share, superando la programmazione di Rai 1, che si è fermata all’11,9%. Il Concertone ha totalizzato il 12,8%, mentre Quarto Grado ha registrato il 12,2%, con una polemica che ha alimentato l’attenzione intorno al programma. Su Rai1, “Someone Like You – L’Eco del Cuore” ha raggiunto 1.795 spettatori.

Nella serata di ieri, venerdì 1 maggio 2026, su Rai1 Someone Like You – L’Eco del Cuore interessa 1.795.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Canale5 Il Diavolo veste Prada conquista 2.194.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene 819.000 spettatori pari al 4.7% e Oltre il Paradiso 609.000 spettatori pari al 4.2%. Su Italia1 Spider-Man – No Way Home incolla davanti al video 642.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai3 il Concerto del Primo Maggio, in onda dalle 21.52 alle 24.24, segna 1.713.000 spettatori (12.8%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.441.000 spettatori (12.2%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 774.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Venerdì 1 maggio 2026. Vince il Diavolo veste Prada (15.1%), floppa Rai 1 (11.9%). Il Concertone al 12.8%, la polemica accende Quarto Grado (12.2%) Notizie correlate Ascolti tv venerdì 1 maggio: Someone like you, Il diavolo veste Prada, ConcertoneAscolti tv venerdì 1 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì... Ascolti tv ieri 1 maggio 2026, dal Concertone a Il Diavolo veste Prada alla sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari TuoiGli ascolti tv di ieri, venerdì 1 maggio 2026, vedono lo scontro tra alcuni programmi molto noti. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ascolti Tv ieri (24 aprile): il Grande Fratello Vip cresce ma Dalla strada al palco resiste. De Martino vince con Gerry Scotti; Ascolti tv 24 aprile 2026: Dalla Strada al Palco (18.8%), Grande Fratello Vip (17%), Affari Tuoi, La Ruota ...; Ascolti tv di ieri venerdì 24 aprile, chi ha vinto tra Dalla Strada al Palco, Grande Fratello Vip e Crozza; Ascolti TV | Venerdì 24 Aprile 2026. Vince Dalla Strada al Palco (18.8%), Infante (5.8%) sgonfia Quarto Grado (6.3%), GF Vip al 17%. Ascolti tv venerdì 1 maggio: Someone like you, Il diavolo veste Prada, ConcertoneAscolti tv 1 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti TV 1 maggio, chi ha vinto tra il Concerto del Primo Maggio, il Diavolo veste Prada e L’eco del cuoreChi ha vinto tra il film di Rai1 L'eco del cuore, il Concerto del Primo Maggio in onda su Rai3 e Il diavolo veste Prada in onda su Canale5 ... fanpage.it "Ci stiamo concentrando sul profilo psicologico di Sempio ma l'articolo 220 del Codice di Procedura Penale vieta l'accertamento psicologico" L'ex Pm Carmen Pugliese a #Quartogrado x.com Stasera ritorna, su Rete4, Quarto Grado, il consueto appuntamento settimanale con gli approfondimenti sui casi di cronaca nera condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. In scaletta non può mancare lo spazio dedicato al delitto di Garlasco, ma si parler - facebook.com facebook