Gli ascolti tv di ieri, venerdì 1 maggio 2026, vedono lo scontro tra alcuni programmi molto noti. Rai1 ha puntato sul romanticismo con Someone Like You – L’eco del cuore, mentre Rai2 ha optato per il giallo leggero con Delitti in Paradiso. Rai3, come da tradizione, ha trasmesso il Concerto del Primo Maggio in diretta da Roma. Sul fronte Mediaset, Canale 5 ha proposto la prima parte del cult Il diavolo veste Prada, proprio nella settimana dell'uscita al cinema del sequel. Italia 1 ha risposto con il blockbuster Spider-Man: No Way Home e Rete4 ha confermato l’appuntamento con Quarto Grado. Completavano la serata Propaganda Live su La7, MasterChef Italia su Tv8 e I migliori Fratelli di Crozza sul Nove.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri 1 maggio 2026, dal Concertone a Il Diavolo veste Prada alla sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

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