Ascolti TV 1 maggio chi ha vinto tra il Concerto del Primo Maggio il Diavolo veste Prada e L'eco del cuore

Il 1 maggio sono andati in onda diversi programmi televisivi e film, attirando l’attenzione del pubblico. Su Rai3 si è svolto il tradizionale Concerto del Primo Maggio, mentre su Canale 5 è andato in onda il film Il diavolo veste Prada. Contestualmente, il film L’eco del cuore è stato trasmesso su Rai. La competizione tra questi contenuti ha portato a confronti sui risultati di ascolto.