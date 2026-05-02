Ascolti TV 1 maggio chi ha vinto tra il Concerto del Primo Maggio il Diavolo veste Prada e L'eco del cuore

Da fanpage.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 1 maggio sono andati in onda diversi programmi televisivi e film, attirando l’attenzione del pubblico. Su Rai3 si è svolto il tradizionale Concerto del Primo Maggio, mentre su Canale 5 è andato in onda il film Il diavolo veste Prada. Contestualmente, il film L’eco del cuore è stato trasmesso su Rai. La competizione tra questi contenuti ha portato a confronti sui risultati di ascolto.

Chi ha vinto tra il film di Rai L'eco del cuore, il Concerto del Primo Maggio in onda su Rai3 e Il diavolo veste Prada in onda su Canale5. In access prime time, Affari tuoi contro La ruota della fortuna. I dati in aggiornamento.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Leggi anche: Ascolti tv 1 maggio 2026: Someone like you, Il Diavolo veste Prada, Concerto Primo Maggio, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Che cosa vedere in tv stasera, i programmi del 1° maggio 2026, dal Concerto del Primo Maggio a Il Diavolo veste PradaEcco i programmi in tv stasera, venerdì primo maggio 2026, sui principali canali Rai e Mediaset La guida ai programmi tv di stasera, mercoledì 1°...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: L'impegno Rai per il Primo Maggio 2026; Palinsesti Rai e Mediaset, come cambiano venerdì 1 maggio; Il Concertone dell’1 Maggio a Roma, condotto da Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon. FOTO; Palinsesti Rai, cosa cambia il 1 maggio: Affari tuoi, Il Paradiso delle Signore, La Volta buona, chi salta e chi va in onda.

concerto del primo ascolti tv 1 maggioAscolti TV 1 maggio, chi ha vinto tra il Concerto del Primo Maggio, il Diavolo veste Prada e L’eco del cuoreChi ha vinto tra il film di Rai L'eco del cuore, il Concerto del Primo Maggio in onda su Rai3 e Il diavolo veste Prada in onda su Canale5 ... fanpage.it

concerto del primo ascolti tv 1 maggioConcerto primo maggio 2026: la scaletta (ordine d’uscita) del ConcertoneConcerto primo maggio 2026: la scaletta (ordine d'uscita) del Concertone in programma oggi, 1 maggio, su Rai 3 da San Giovanni a Roma ... tpi.it

Digita per trovare news e video correlati.