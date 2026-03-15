Ascolti tv 14 marzo 2026 | Sanremo Top Sal Da Vinci Concerto – Stasera che sera! Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
Sabato 14 marzo 2026, gli ascolti tv hanno visto una sfida tra Rai 1 e Canale 5 con due programmi in prima serata. Su Rai 1 è andato in onda “Sanremo Top”, mentre su Canale 5 è stato trasmesso “Sal Da Vinci Concerto – Stasera che sera!”. Nelle altre reti sono stati trasmessi anche “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati auditel sono stati raccolti e resi noti.
Ascolti tv sabato 14 marzo 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “ Sanremo Top ” contro “ Sal Da Vinci Concerto – Stasera che sera! “. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 14 marzo 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Sanremo Top vs Sal Da Vinci Concerto – Stasera che sera! Auditel ieri sera, 14 marzo 2026. Sfida Rai1 vs Canale 5: “Sanremo Top” contro “Sal Da Vinci Concerto – Stasera che sera!”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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