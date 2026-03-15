Ascolti tv 14 marzo 2026 | Sanremo Top Sal Da Vinci Concerto – Stasera che sera! Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Sabato 14 marzo 2026, gli ascolti tv hanno visto una sfida tra Rai 1 e Canale 5 con due programmi in prima serata. Su Rai 1 è andato in onda “Sanremo Top”, mentre su Canale 5 è stato trasmesso “Sal Da Vinci Concerto – Stasera che sera!”. Nelle altre reti sono stati trasmessi anche “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati auditel sono stati raccolti e resi noti.