LIVE Sinner-Fils Madrid Open | 5-1 Jannik la diretta

Nel corso della semifinale del Madrid Open, Sinner si trova davanti a Fils con un punteggio di 5-1. Attualmente in corso, il match vede il tennista italiano dominare grazie a due break consecutivi, mostrando un ritmo molto intenso. La partita si svolge sul campo principale del torneo, che fa da scenario a questa fase del Masters 1000.

LIVE Madrid Open ATP 1000: Sinner-Fils 5-1, Jannik fa lo show con doppio break sensazionale!. Jannik Sinner sta letteralmente travolgendo Arthur Fils nella semifinale del Masters 1000 di Madrid. Il numero 1 del mondo è avanti 5-1 nel primo set grazie a un doppio break da antologia, con dritti incrociati e rovesci magistrali che stanno mandando in delirio la Caja Magica. L’azzurro, a caccia del record di 5 Masters 1000 consecutivi, appare in stato di grazia assoluta. Ma come siamo arrivati a questo punto? Analizziamo il match punto per punto. SIN-SATIONAL start! Sinner gains the double-break advantage over Fils in style! #MMOpen pic.twitter.com58WmRJbbJK — Tennis TV (@TennisTV) May 1, 2026 Il match LIVE: cronaca dettagliata dal Manolo Santana (agg.🔗 Leggi su Urbanpost.it

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