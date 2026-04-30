Alle 16:00 alla Caja Magica si svolgerà la prima semifinale tra Jannik Sinner e Arthur Fils nel torneo di Madrid. Entrambi i giocatori sono qualificati per questa fase e si affronteranno per ottenere un posto in finale. La partita si giocherà sulla superficie in terra battuta, e le quote sono state già pubblicate dagli operatori di scommesse.

Jannik Sinner e Arthur Fils saranno i protagonisti della prima semifinale il cui inizio è previsto per le ore 16:00 alla Caja Magica. Nei quarti di finale, il numero uno del mondo ha superato l’astro nascente Jodar in due set nonostante il teenager spagnolo abbia giocato un’ottima partita. Cercherà di conquistare la quarta finale consecutiva. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Jannik Sinner – Arthur Fils, semifinale Madrid 01-05-2026

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