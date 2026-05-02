Dopo tre mesi di collaborazione con Goran Ivanisevic, Arthur Fils mostra miglioramenti nel suo percorso di crescita tennistica. La partnership tra il giovane atleta e il tecnico si è concentrata su aspetti tecnici e tattici, con l’obiettivo di affinare il suo gioco. Durante gli Open di Madrid, Fils ha partecipato con l’intento di mettere in pratica le strategie sviluppate nel corso di questa collaborazione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il giovane talento francese Arthur Fils ha visto interrompersi la sua avventura agli Open di Madrid in semifinale, dove è stato sconfitto in due set da Jannik Sinner. Il punteggio finale è stato 6-2, 6-4, segnando una fine all’impegnativa e promettente performance di Fils nel torneo. Fils ha fatto il suo ritorno in grande stile dopo un infortunio alla schiena, conquistando un titolo a Barcellona e raggiungendo le semifinali sia a Miami che a Madrid. Questa serie di successi ha suscitato l’attenzione degli appassionati, dimostrando che il giovane tennista è in forte ascesa.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Arthur Fils: progressi nella sua collaborazione con Goran Ivanisevic dopo tre mesi di lavoro.

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