Goran Ivanisevic ha annunciato di aver concluso la collaborazione con Stefanos Tsitsipas. La decisione è stata comunicata dopo un periodo caratterizzato da difficoltà nel rapporto tra i due. Ivanisevic ha spiegato di aver capito che il loro percorso insieme si era interrotto in un momento preciso, senza fornire dettagli aggiuntivi. La coppia aveva iniziato a lavorare insieme da diverso tempo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Stefanos Tsitsipas ha affrontato un anno complesso nel 2025. Iniziando la stagione con un ranking di 11º nella classifica ATP, il tennista greco ha visto il suo posto scendere al 36º, al termine di un’annata caratterizzata da risultati deludenti. Sebbene sia riuscito a conquistare un titolo al Dubai Tennis Championships, le sue uscite premature nei tornei più importanti, tra cui i Grand Slam, hanno offuscato questo successo. Il suo percorso è stato costellato di sfide, evidenziate dalla necessità di un cambiamento. A maggio, Tsitsipas ha deciso di ingaggiare Goran Ivanisevic, ex allenatore di Novak Djokovic, nel tentativo di rivitalizzare la sua carriera tennis. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Goran Ivanisevic svela il momento in cui capì che la collaborazione con Tsitsipas era finita.

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