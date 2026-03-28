Arthur Fils svela il ruolo di Goran Ivanisevi? per la stagione sulla terra battuta

Arthur Fils ha annunciato il ruolo di Goran Ivanisevic per la sua preparazione alla stagione sulla terra battuta. La conferma è arrivata attraverso le dichiarazioni del tennista, che ha spiegato come l’ex campione abbia contribuito alla sua preparazione e strategia. La notizia riguarda anche il suo ritorno al Miami Open, dove ha partecipato alla competizione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Arthur Fils ha mostrato un ritorno straordinario dopo l’infortunio, rendendo la sua partecipazione al Miami Open memorabile. Benché il suo cammino si sia interrotto in semifinale contro un Jiri Lehecka particolarmente in forma, il giovane talentuoso francese ha dimostrato che il suo potenziale è ancora intatto. Nella semifinale, Lehecka ha conseguito una prestazione solida, bloccando il cammino di Fils verso la finale, dove affronterà Jannik Sinner. Nonostante la sconfitta, il risultato non sminuisce l’impatto del torneo di Fils, che continua a ricevere ampi consensi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Arthur Fils svela il ruolo di Goran Ivanisevi? per la stagione sulla terra battuta. Articoli correlati Fils, nuova scommessa tennistica: Ivanisevic coach per il ritorno ai vertici dopo l’infortunio.Arthur Fils, giovane promessa del tennis francese, ha scelto Goran Ivanisevic come nuovo allenatore. Musetti, Acapulco saltata: l’adduttore ancora ko, a rischio la stagione sulla terra battuta. Recupero cauto.Lorenzo Musetti ha dovuto rinunciare al torneo ATP 500 di Acapulco, in Messico, previsto dal 23 febbraio al 1° marzo. Tutto quello che riguarda Arthur Fils Discussioni sull' argomento ATP Miami 2026, Lehecka sfiderà Fils nella semifinale della parte alta; Il trucco torna a farsi presente e si focalizza sullo sguardo dove il nero si impone su qualsiasi altra cosa e detta le regole del gioco. ATP Miami, la rinascita di Fils passa dal dritto: Adesso sforzo di meno senza perdere efficaciaTennis - ATP | Dei progressi di Arthur Fils ha parlato anche Laurent Raymond, allenatore della squadra di Coppa Davis: La potenza non è un problema per lui. Quindi semplificare è sicuramente un valor ... ubitennis.com ATP Miami, Fils: Quasi mi è piaciuto stare lontano dal Tour, ho imparato ad apprezzare il processoArthur Fils conferma il suo recupero definitivo dall'infortunio a Miami: Posso vincere il torneo senza Alcaraz? Penso partita dopo partita ... ubitennis.com Domani alle 21 ora italiana sfiderà il ceco Jiri Lehecka che ha battuto il francese Arthur Fils nell'altra semifinale - facebook.com facebook Jannik Sinner ha battuto Alexander Zverev in due set, 6-3, 7-6, e si è qualificato per la finale del Masters 1000 di Miami. Domenica alle 21 ora italiana sfiderà il ceco Jiri Lehecka che ha battuto il francese Arthur Fils. x.com