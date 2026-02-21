Gli studenti dell’IC Vasari spettatori delle competizioni olimpiche di hockey su ghiaccio a Milano

Il team di studenti dell’I.C. Vasari ha assistito alle gare di hockey su ghiaccio ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La presenza degli studenti, coinvolti in un progetto didattico di scienze motorie, ha visto 20 ragazzi e ragazze seguire le partite presso la nuova arena di Milano Santa Giulia. Durante l’evento, hanno potuto vivere da vicino l’atmosfera olimpica e osservare le tecniche degli atleti. La visita si è svolta durante la seconda giornata di competizioni.

Arezzo, 21 febbraio 2026 – Un gruppo di 20 studenti e studentesse dell'Istituto comprensivo Vasari, accompagnati dalle loro docenti, nell'ambito di un ampio progetto seguito con Scienze motorie e sportive, ha assistito alle competizioni di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, presso la nuova Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena. In particolare, gli alunni hanno preso parte come spettatori ai quarti di finale maschili e alla finale per il bronzo femminile, vivendo due giornate intense all'insegna dello sport e dei valori olimpici.