Saipem a Milano riqualifica sottopasso Rogoredo con progetto di arte partecipata

Saipem ha deciso di dare nuova vita al sottopasso ciclo-pedonale della stazione di Milano Rogoredo, nel quartiere Santa Giulia. L'azienda ha promosso un progetto di arte partecipata chiamato “Trame di Futuro”, coinvolgendo cittadini e artisti. L’intervento mira a rendere più vivibile e colorato il passaggio, trasformando uno spazio spesso grigio in un luogo più accogliente e vivo. La riqualificazione è già in corso e si può vedere come l’arte possa cambiare il volto di una zona di città.

(Adnkronos) – Saipem ha ideato e promosso la riqualificazione del sottopasso ciclo-pedonale della stazione di Milano Rogoredo, lato Santa Giulia, attraverso un intervento di arte pubblica partecipata dal titolo 'Trame di Futuro'. Il sottopasso, uno degli accessi principali alla stazione ferroviaria e alla metropolitana, è stato completamente rinnovato con un intervento che combina arte, funzionalità.

