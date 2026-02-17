Aspromonte rinato | Sant’Agata del Bianco si riscopre attraverso l’arte di Antonio Zappia Un borgo tra storia e futuro

Sant’Agata del Bianco, un piccolo borgo calabrese immerso tra le montagne dell’Aspromonte, sta vivendo una rinascita grazie alle opere di Antonio Zappia. La sua arte ha attirato visitatori e ha riscoperto le radici storiche del paese, portando nuova vita alle strade e alle piazze. Nei mesi scorsi, Zappia ha realizzato murales colorati che rappresentano le tradizioni locali, trasformando gli spazi pubblici in veri e propri musei a cielo aperto.

Sant'Agata del Bianco: Un Aspromonte Rinato, Grazie all'Arte di Antonio Zappia. Sant'Agata del Bianco, piccolo borgo calabrese incastellato sull'Aspromonte, sta vivendo una straordinaria rinascita culturale e turistica. L'artista Antonio Zappia, originario del paese, ha trasformato le sue mura in una galleria d'arte a cielo aperto, offrendo una nuova prospettiva sulla storia e sull'identità della Locride. Un Borgo tra Arte e Storia. Il borgo di Sant'Agata del Bianco, già noto per aver dato i natali allo scrittore Saverio Strati, si conferma un vivace centro di creatività. L'iniziativa di Zappia, che ha preso forma nel corso del 2026, non è solo un'operazione estetica, ma un vero e proprio atto di amore verso il suo paese natale e un tentativo di valorizzarne il patrimonio culturale.