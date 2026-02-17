Aspromonte rinato | Sant’Agata del Bianco si riscopre attraverso l’arte di Antonio Zappia Un borgo tra storia e futuro

Da ameve.eu 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sant’Agata del Bianco, un piccolo borgo calabrese immerso tra le montagne dell’Aspromonte, sta vivendo una rinascita grazie alle opere di Antonio Zappia. La sua arte ha attirato visitatori e ha riscoperto le radici storiche del paese, portando nuova vita alle strade e alle piazze. Nei mesi scorsi, Zappia ha realizzato murales colorati che rappresentano le tradizioni locali, trasformando gli spazi pubblici in veri e propri musei a cielo aperto.

Sant’Agata del Bianco: Un Aspromonte Rinato, Grazie all’Arte di Antonio Zappia. Sant’Agata del Bianco, piccolo borgo calabrese incastellato sull’Aspromonte, sta vivendo una straordinaria rinascita culturale e turistica. L’artista Antonio Zappia, originario del paese, ha trasformato le sue mura in una galleria d’arte a cielo aperto, offrendo una nuova prospettiva sulla storia e sull’identità della Locride. Un Borgo tra Arte e Storia. Il borgo di Sant’Agata del Bianco, già noto per aver dato i natali allo scrittore Saverio Strati, si conferma un vivace centro di creatività. L’iniziativa di Zappia, che ha preso forma nel corso del 2026, non è solo un’operazione estetica, ma un vero e proprio atto di amore verso il suo paese natale e un tentativo di valorizzarne il patrimonio culturale.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Sant’Agata si ritrova in piazza Borgo per la prima volta nella storia della città.

Questa mattina Sant’Agata si è ritrovata in piazza Borgo per la prima volta nella storia della città.

Sant’Agata Feltria, si accende il borgo delle meraviglie di Natale

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Calabria: sui sentieri dell’Aspromonte illuminati dal sole ogni roccia si trasforma in oroIl 29 agosto del 1862 i boschi dell’Aspromonte si riempirono di grida, fumo, fuoco e pallottole. I Bersaglieri del regio esercito caricarono contro le migliaia di volontari garibaldini, che dalla ... siviaggia.it