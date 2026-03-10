Pala del ' 500 torna alla luce | sant' Antonio Maria e Gesù proteggono Viterbo | FOTO

Una pala del XVI secolo, raffigurante Sant'Antonio da Padova, la Vergine Maria e Cristo giudice, è stata restaurata e resa di nuovo visibile al pubblico. L'opera, che rappresenta queste figure religiose, è stata recentemente restituita alla comunità e collocata in un luogo accessibile. La pala è stata ripulita e sistemata, permettendo di apprezzarne i dettagli originari.

Dopo sei mesi di restauro l'opera, con veduta cinquecentesca della città, torna visibile alla rocca Albornoz prima di essere collocata in modo permanente nella basilica di San Francesco La pala "Sant'Antonio da Padova, la Vergine Maria e Cristo giudice proteggono la città di Viterbo" torna finalmente fruibile alla comunità. L'opera è stata oggetto di un accurato e approfondito intervento di restauro, promosso dalla Direzione regionale musei nazionali Lazio nell'ambito del progetto di riqualificazione della basilica di San Francesco alla Rocca. L'opera, databile al 1544, è realizzata su tavola lignea con tecnica a tempera grassa e olio.