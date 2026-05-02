Nella prossima partita di Premier League, l'Arsenal affronta il Fulham con l'obiettivo di conquistare la posizione di testa in classifica. L'allenatore ha dichiarato di voler gestire al meglio la stanchezza dei giocatori dopo la recente partecipazione in Champions League. La sfida mette in evidenza le scelte tattiche e le condizioni fisiche della squadra, che puntano a ottenere i tre punti necessari per salire in vetta alla classifica.

? Cosa scoprirai Come farà Arteta a gestire la stanchezza post Champions?. Chi sarà il fattore decisivo per il primato dei Gunners?. Quale rischio corre l'Arsenal dopo il pareggio con l'Atlético?. Perché il Fulham può davvero infastidire la corsa al titolo?.? In Breve Arsenal vanta 44 vittorie su 66 sfide storiche contro il Fulham.. Fulham occupa la decima posizione con 48 punti dopo il successo contro l'Aston Villa.. Riccardo Calafiori è tra i protagonisti attesi all'Emirates Stadium sabato 2 maggio.. Arsenal ha 73 punti e deve gestire la stanchezza post Champions contro l'Atlético.. Sabato 2 maggio alle ore 18:30, l’Emirates Stadium ospiterà il derby tra Arsenal e Fulham per la trentacinquesima giornata di Premier League.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arsenal, sfida al Fulham: Arteta punta al primato in Premier

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