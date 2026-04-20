Nel match tra Manchester City e Arsenal, i cittadini hanno conquistato una vittoria per 2-1. Haaland ha segnato un gol decisivo, mettendo a rischio le possibilità di vittoria dei Gunners. La partita si è conclusa con il risultato finale di 2-1, con i padroni di casa che hanno ottenuto i tre punti. La sfida si è giocata nel contesto della stagione di campionato in corso.

2026-04-19 19:39:00 Giorni caldissimi in redazione! Resta aggiornato su tutta l’azione di Manchester City-Arsenal in Premier League Il Manchester City ha vinto una gara drammatica e spesso caotica battendo l’Arsenal 2-1 all’Etihad Stadium, rafforzando la corsa al titolo della Premier League con un’enorme vittoria sulla capolista. La squadra di Pep Guardiola ha trovato il momento vincente a metà del secondo tempo, quando Erling Haaland ha posto fine alla sua recente siccità per risolvere una gara molto competitiva. La partita era iniziata a un ritmo feroce, con entrambe le squadre che creavano occasioni negli scambi iniziali. L’Arsenal si è reso subito pericoloso sui calci piazzati, mentre il City ha risposto con Rayan Cherki, che ha colpito il palo dopo un tiro deviato mentre i padroni di casa iniziavano a farsi valere.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Manchester City – Arsenal 2-1: resoconto, risultato e gol mentre il pugnale di Haaland intacca le speranze di titolo dei Gunners

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