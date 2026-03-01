Iwobi gol bellissimo a Vicario | Fulham-Tottenham 2-1 gli highlights
Nel match tra Fulham e Tottenham, il Fulham ha vinto 2-1. Wilson, Iwobi e Richarlison hanno segnato i gol, mentre Tudor schierava Udogie e Vicario in campo. La partita si è conclusa con questa vittoria per il Fulham.
