Iwobi gol bellissimo a Vicario | Fulham-Tottenham 2-1 gli highlights

Nel match tra Fulham e Tottenham, il Fulham ha vinto 2-1. Wilson, Iwobi e Richarlison hanno segnato i gol, mentre Tudor schierava Udogie e Vicario in campo. La partita si è conclusa con questa vittoria per il Fulham.