Alle 21 si è aperta la semifinale d’andata di Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal al Riyadh Air Metropolitano. La partita si è conclusa con un punteggio di 1-1, dopo che un tiro di Griezmann ha colpito la traversa, impedendo il suo possibile gol. La sfida si è svolta in un’atmosfera di grande attesa e tensione, con entrambe le squadre che hanno cercato la vittoria fino all’ultimo minuto.

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© Calcionews24.com - Atletico Madrid Arsenal LIVE 1-1: la traversa nega l’euro-gol a Griezmann

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