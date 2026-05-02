Arriva l' Asma Day | spirometrie gratuite in vari ospedali della provincia di Ancona

Il prossimo evento dedicato alla salute respiratoria prevede visite gratuite di spirometria in diversi ospedali della provincia di Ancona. Questa iniziativa si svolge in occasione dell’Asma Day, una giornata dedicata alla sensibilizzazione e alla diagnosi precoce delle patologie legate all’asma bronchiale. L’asma è una delle malattie croniche più comuni, soprattutto tra i bambini, e interessa circa un bambino su dieci nei Paesi occidentali.

SENIGALLIA – L’asma bronchiale è una delle patologie croniche più diffuse e, in età pediatrica, rappresenta la malattia cronica più frequente, interessando circa un bambino su 10 nei Paesi occidentali.Questa condizione ha un impatto significativo non solo sulla salute, ma anche sulla qualità.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Ancora pochi posti per l'Open Day al #Burlo, prenotati 5 maggio 2026 -Giornata Mondiale dell’ #Asma 14:30-19:00 IRCCS Burlo Garofolo -Servizio di Allergologia e Trattamento dell’Asma Prenotazione obbligatoria: [email protected] x.com