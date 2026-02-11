Il 14 febbraio, l’ASL Napoli 2 Nord organizza una giornata dedicata alla prevenzione oncologica. Durante questa giornata, verranno offerti screening gratuiti a tutte le persone nelle fasce di età previste. L’obiettivo è favorire l’accesso ai controlli e sensibilizzare sulla prevenzione, approfittando del giorno di San Valentino per promuovere la salute.

In occasione del 14 febbraio, l’ASL Napoli 2 Nord promuove una giornata straordinaria dedicata alla prevenzione oncologica, con l’obiettivo di facilitare l’accesso gratuito ai programmi di screening per la popolazione nelle fasce di età previste. L’iniziativa punta a rafforzare la cultura della diagnosi precoce e a rendere ancora più capillare l’offerta dei controlli sul territorio. Le attività si svolgeranno prevalentemente nella fascia oraria compresa tra le 8:30 e le 13:00, con alcune specifiche variazioni indicate per singola sede. Particolare attenzione è rivolta al Distretto 38 di Marano, in via Musella, dove saranno disponibili i test per il colon retto, per l’HPV e la mammografia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - San Valentino con la prevenzione: il 14 febbraio screening oncologici gratuiti nei distretti dell’ASL Napoli 2 Nord

Approfondimenti su ASL Napoli 2 Nord

La settimana di screening gratuiti e consulenze telefoniche dedicata alla prevenzione cardiovascolare è iniziata oggi a Camerino.

A Nocera Superiore si torna a parlare di prevenzione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su ASL Napoli 2 Nord

Argomenti discussi: San Valentino al Porto Antico; San Valentino 2×1 al museo; San Valentino, per la festa degli innamorati si brinda sulla Torre di Arnolfo; San Valentino: cena romantica con vista Colosseo.

Previsioni meteo Lombardia, arriva il vortice di San Valentino: non è amore ma maltempo. Ecco dove e quandoUna nuova fase instabile è attesa nel weekend degli innamorati e dopo una breve pausa in arrivo altri giorni di cielo grigio e pioggia ... ilgiorno.it

Meteo, ciclone di San Valentino con temporali e freddo. E arriva la neve a bassa quotaL'Italia si (ri)conferma nella zona rossa del maltempo europeo, vittima di quello che gli esperti definiscono un ciclo di piogge infinite e di maltempo ... ilmessaggero.it

SABATO 14, San Valentino, alle ore 21,00, unico spettacolo del culto d'amore "GHOST - FANTASMA" di Jerry Zucker, con Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg - facebook.com facebook

Promo di San Valentino per i tifosi bianconeri 20% di sconto con il codice “CUOREBIANCONERO” Leggi di più udinese.it/news/tifosi/pr… Acquista ora macron.com/it/merchandisi… x.com