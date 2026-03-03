cda hera nominati fabbri e brighenti

Il sindaco ha firmato l’atto di nomina di due nuovi membri del consiglio di amministrazione di Hera Spa, inserendo Fabbri e Brighenti nella lista di maggioranza. La decisione riguarda la composizione del Cda dell’azienda, con la nomina ufficializzata dal primo cittadino attraverso il documento firmato. La comunicazione riguarda esclusivamente le persone coinvolte e la procedura di nomina.

Firmato dal sindaco Massimo Mezzetti l’atto di designazione dei due componenti da includere nella lista di maggioranza per la nomina del Consiglio di amministrazione di Hera Spa. Si tratta del professor Tommaso Fabbri, indicato dal sindaco per la carica di vicepresidente, e dell’ingegnere Benedetta Brighenti, scelta dall’Assemblea del sindacato fra i soci pubblici modenesi. I due rimarranno in carica per tre esercizi. Tommaso Fabbri, nato nel 1965, è accademico e studioso di organizzazione aziendale. Professore ordinario all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Unimore), nella sua carriera ha guidato il Dipartimento di Economia “Marco Biagi” e oggi è vicedirettore della Scuola di Dottorato E4E. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vicepresidenza Hera. Spuntano cinque candidati. Fabbri in pole. E c’è RazzoliSono stati cinque i candidati che si sono presentati alla scadenza del 12 febbraio per ricoprire la vicepresidenza del cda di Hera.

Hera, nuovo presidente e Cda. Fabbri: «Pronto per sfide ambiziose»Storico passaggio di testimone al gruppo Hera. Dopo 21 anni con la guida di Tomaso Tommasi di Vignano, sale alla presidenza della multiutility l’attuale ad di Hera Comm Cristian Fabbri, indicato — ... corrieredibologna.corriere.it

Vicepresidenza Hera. Spuntano cinque candidati. Fabbri in pole. E c’è RazzoliIeri sera si sono tenute le audizioni per la nomina del sostituto di Rotella. Gli altri sono Vittorio Ballestrazzi per il Wwf, e i commercialisti Foti e Parisi . msn.com

