Via libera del governo al nuovo dfp Nominati anche 5 nuovi sottosegretari

Il governo ha approvato il Documento di finanza pubblica 2026 durante la riunione del Consiglio dei ministri. Contestualmente sono stati nominati cinque nuovi sottosegretari. La decisione riguarda le linee guida economiche e finanziarie per il prossimo anno. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui contenuti del documento o sulle nomine. La notizia conferma l'avvio delle procedure ufficiali per le future politiche economiche.

Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato il Documento di finanza pubblica 2026. Nel corso della seduta è arrivato anche il via libera alla nomina di cinque nuovi sottosegretari. Si tratta di Alberto Balboni, attuale presidente della commissione Affari costituzionali del Senato, alla Giustizia; Giampiero Cannella, alla Cultura; Paolo Barelli ai Rapporti con il Parlamento; Mara Bizzotto al Mimit; Massimo Dell'Utri agli Esteri.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Via libera del governo al nuovo dfp. Nominati anche 5 nuovi sottosegretari Notizie correlate Leggi anche: Governo, al via il cdm: sul tavolo Dfp 2026 e nomine sottosegretari Governo, verso la nomina di 5 nuovi sottosegretari: Balboni (Fdi) al posto di DelmastroDovrebbe completarsi oggi, con il Consiglio dei ministri previsto per mezzogiorno ma ancora non ufficialmente convocato, il giro di nomine per... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ciclone Harry, via libera della Camera alla deroga sul Durc; Decreto sicurezza, rimpatri e più carcere. Così si alimenta solo la tensione sociale; Mattarella, sofferto via libera al decreto correttivo; Dl Sicurezza: via libera del Senato, ora passa alla Camera. Le opposizioni: Tempi inaccettabili. Via libera del governo al nuovo dfp. Nominati anche 5 nuovi sottosegretariIl Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato il Documento di finanza pubblica 2026. Nel corso della seduta è arrivato anche il via libera alla nomina di cinque nuovi ... ilgiornale.it Nuovo ospedale di Siracusa, c'è il via libera del Mef. Schifani: Passaggio decisivoHo una bella notizia: c'è il via libera del ministero dell'Economia e delle Finanze alla dotazione finanziaria per il nuovo ospedale di Siracusa. È un risultato importante. Che arriva dopo un lavoro ... rainews.it Fondi Ue, 270 milioni per "Siru e Isole Minori": via libera della giunta #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Ho una bella notizia: c’è il via libera del @MEF_GOV alla dotazione finanziaria per il nuovo ospedale di #Siracusa. #andiamoavanti #governoSchifani #Sicilia #RegioneSiciliana @Regione_Sicilia x.com