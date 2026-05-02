Aragona terza giornata al Parco minerario tra natura e memoria storica

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Si svolgerà sabato 2 maggio ad Aragona, a partire dalle ore 9.30, la terza giornata del programma “Gessi e Zolfare”, organizzato dal WWF-Riserva Naturale Orientata di Torre Salsa col patrocinio di Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Regione Siciliana- - facebook.com facebook