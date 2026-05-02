Durante un'analisi sui fondi destinati a vari settori, è emerso che solo il 27% delle risorse gestite è stato effettivamente utilizzato. In particolare, sono stati individuati 55 milioni di euro destinati al Servizio Civile, di cui non si conosce l'impiego preciso. Inoltre, si è verificato uno spostamento di fondi destinati alle comunità energetiche senza dettagli riguardo alle modalità o alle destinazioni finali.

? Cosa scoprirai Dove sono finiti i 55 milioni destinati al Servizio Civile?. Come sono stati spostati i fondi per le comunità energetiche?. Chi beneficerà della scelta dell'immobile per la scuola di San Basilio?. Perché l'Aquila rischia di dover restituire i fondi del PNRR?.? In Breve Solo 5 milioni su 69 destinati al Servizio Civile universale sono stati impiegati.. Il piano Comunità Energetiche è sceso a 8,3 milioni dopo il taglio di 12.. La Scuola di Alta Formazione in via San Basilio attende da cinque anni.. I consiglieri Padovani ed Enrico Verini denunciano la mancata pianificazione dei fondi.. Il Consiglio comunale dell’Aquila ha approvato il Rendiconto 2025, evidenziando come solo il 27% delle risorse disponibili sia stato effettivamente utilizzato dopo cinque anni di gestione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aquila, fondi inutilizzati: solo il 27% delle risorse gestite

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