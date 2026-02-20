Cesena casa | 300 in attesa fondi inutilizzati e proprietari restii

A Cesena, oltre 300 persone sono in attesa di una sistemazione abitativa, mentre i fondi destinati all’edilizia sociale rimangono inutilizzati. Molti proprietari sono restii a mettere a disposizione le case, creando ulteriori ostacoli. La carenza di soluzioni efficaci si unisce alla lentezza delle procedure, lasciando molte famiglie in difficoltà. Le autorità locali cercano di trovare risposte immediate, ma la questione rimane complessa e aperta.

Cesena affronta l'emergenza casa: tra attese, proposte e una situazione che richiede risposte strutturali. Cesena è alle prese con una crescente difficoltà nell'accesso alla casa, un problema che vede centinaia di cittadini in attesa di una soluzione. Durante una recente serata pubblica a Ponte Abadesse, sono emerse forti criticità riguardo alla lentezza delle risposte e alla necessità di interventi più strutturati per affrontare una situazione che si protrae da anni. Un dibattito aperto: la questione abitativa non è una priorità?. La serata pubblica del 19 febbraio ha rappresentato un momento di confronto diretto con la cittadinanza.