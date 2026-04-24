Fondi per la memoria dietrofront del governo | il ministro Giuli rassicura de Pascale sul ripristino delle risorse

Il governo ha deciso di fare marcia indietro sui fondi destinati alla memoria, suscitando preoccupazione tra le associazioni e i rappresentanti locali. Il ministro ha contattato un esponente politico per rassicurare sul ripristino delle risorse, in un momento in cui si discuteva di un possibile taglio. La telefonata avrebbe avuto come obiettivo ristabilire un dialogo e assicurare la continuità dei finanziamenti per i luoghi simbolo della Resistenza.

BOLOGNA – Una telefonata per sancire la “pace” istituzionale e, soprattutto, per garantire la sopravvivenza economica dei luoghi simbolo della Resistenza. Dopo giorni di aspre polemiche sui tagli ai siti storici, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, annuncia una svolta positiva: il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha confermato la volontà di reintegrare integralmente i fondi precedentemente decurtati. Il nodo della questione riguardava non solo il Parco nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema, ma anche tre pilastri del patrimonio storico emiliano-romagnolo: l’ Istituto Alcide Cervi, la Fondazione Fossoli e il Comitato per le onoranze ai Caduti di Marzabotto.🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Fondi per la memoria, dietrofront del governo: il ministro Giuli rassicura de Pascale sul ripristino delle risorse Notizie correlate Resistenza e Memoria. Fondi, dietrofront del ministro Giuli: "Nessun taglio"Accogliamo con piacere la notizia della decisione del ministro della Cultura Alessandro Giuli di ripristinare i fondi agli enti memoriali legati alla... Fondi per la Resistenza, de Pascale: “Il ministero li ripristinerà. Ho parlato col ministro Giuli”Bologna, 23 aprile 2026 – "Ho ricevuto questa mattina una telefonata positiva da parte del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che mi ha... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L'allarme per Casa Cervi, Fossoli e Marzabotto: La Regione pronta a intervenire; Ripristinati i fondi per la Memoria, Cuppi: Senza la protesta ci avrebbero tagliato fuori; Il governo taglia i fondi per la memoria della Resistenza: colpito anche il Museo Cervi; La memoria sforbiciata: il governo riduce i fondi ai luoghi della Resistenza. Dietrofront del Mic sul taglio dei fondi per i luoghi della Resistenza. De Pascale: Bellissima notizia per il 25 aprileDietrofront del Ministero della Cultura sull’annuncio dei tagli dei fondi ai luoghi della memoria della Resistenza. La polemica era scoppiata nei giorni scorsi quando con una nota il MiC aveva comunic ... ilfattoquotidiano.it Tagli ai fondi per la Memoria della Resistenza: è scontro alla vigilia del 25 aprileDe Maria denuncia la riduzione delle risorse da 2,5 a 1,8 milioni, Lepore attacca il Governo. Fdi replica: Nessun taglio mirato ... bolognatoday.it Pink Charity, consegnati i fondi per lo studio Active al Civile di Brescia x.com Comune di Palermo: slitta il "sì" a fondi per 7 milioni di euro. Servizio di Giancarlo Macaluso. - facebook.com facebook