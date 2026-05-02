Approvazione del Piano casa 2026 la soddisfazione di Ugl Sicilia

L’approvazione del Piano casa 2026 ha suscitato soddisfazione tra i membri dell’Ugl Sicilia. La sigla sindacale ha sottolineato come si tratti di un provvedimento che riporta al centro dell’attenzione un tema che era stato trascurato per molti anni. La notizia rappresenta un passo importante per il settore edilizio e per le politiche abitative nella regione.

"Non si tratta di un semplice provvedimento, ma è il ritorno di un tema ormai dimenticato per troppi anni. Deve essere l’inizio di una nuova stagione in cui il diritto alla casa torna ad essere un diritto sociale primario, non un privilegio". Il segretario regionale UGL Sicilia, Carmelo Giuffrida.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Umbria, piano di eliminazione delle barriere architettoniche: Perugia e Terni senza approvazione definitiva del Piano a 40 anni dalla leggeNel capoluogo regionale esistono solo progetti parziali legati al Piano periferie, mentre a Terni il Peba è stato adottato in Giunta nel 2008 ma non... Territorio: progetto unico. Approvazione finale del piano intercomunaleDopo anni di attesa ecco il semaforo verde per una pianificazione omogenea e condivisa del territorio. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Piano Casa, dall’edilizia popolare all'housing sociale: le misure; Piano casa da 4 miliardi al traguardo: tutte le novità sul tavolo del Cdm; Piano Casa, le misure del governo e i 'tre pilastri' del pacchetto: tutte le novità; I tre pilastri del piano casa, dall'edilizia popolare all'housing sociale. Cna Costruzioni: Positivo il via libera al Piano Casa. Ora risorse certe e governance chiaraROMA - L’approvazione del Piano Casa in Consiglio dei ministri rappresenta un passo importante per realizzare politiche abitative attraverso un efficace ... lopinionista.it Consiglio dei ministri: approvato il Piano casa. I principali puntiSe sommiamo le varie direttrici l’obiettivo del Piano è rendere disponibili 100mila tra alloggi popolari e alloggi a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni e siamo convinti che esso possa generar ... agensir.it La Lega annuncia l'approvazione del Piano Casa, con 5 miliardi di euro e minor burocrazia, per dare risposte concrete alle famiglie in attesa di una casa. - facebook.com facebook Domani pomeriggio, dopo l’approvazione del piano Casa in Consiglio dei ministri, la premier Giorgia Meloni dovrebbe presentarsi in conferenza stampa. La seconda volta in tre giorni. x.com