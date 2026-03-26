Territorio | progetto unico Approvazione finale del piano intercomunale

Dopo diversi anni di attesa, è stata approvata definitivamente la pianificazione intercomunale per il territorio. La decisione riguarda un progetto unico che coinvolge più amministrazioni e mira a coordinare lo sviluppo e l’uso delle aree comunali. L’approvazione rappresenta il passaggio conclusivo di un percorso che ha coinvolto consultazioni e valutazioni di vari enti coinvolti nel processo decisionale.

Dopo anni di attesa ecco il semaforo verde per una pianificazione omogenea e condivisa del territorio. Approvazione finale, da parte della Conferenza dei sindaci, per il Piano strutturale intercomunale della Piana di Lucca. La parola passa, ora, ai consigli comunali dei rispettivi comuni: Capannori (capofila), Altopascio, Porcari e Villa Basilica che approveranno l’atto nelle prossime settimane. Un traguardo significativo, come lo hanno definito i rispettivi amministratori – gli assessori Davide Del Carlo, Daniel Toci e Simone Giannini e il sindaco Giordano Ballini –, che segna il compimento di un percorso lungo e articolato, lungo il quale sono state accolte o controdedotte le osservazioni dei cittadini e che, ora, apre una nuova fase per la pianificazione del territorio, fondata su una visione condivisa a livello di Piana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Territorio: progetto unico. Approvazione finale del piano intercomunale Articoli correlati Il piano intercomunale verso l’approvazioneE‘ in dirittura d‘arrivo il nuovo piano operativo intercomunale dell‘Unione dei Comuni che traduce in azioni concrete le strategie previste dal Piano... Il territorio che vuol crescere. Piano strutturale intercomunale: "Previsioni e osservazioni"FUCECCHIO Obiettivi comuni come la sostenibilità ambientale, la razionalizzazione delle infrastrutture e del sistema produttivo, l’attivazione di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Territorio progetto unico Approvazione... Temi più discussi: Territorio: progetto unico. Approvazione finale del piano intercomunale; Cammino d’Etruria Pisa-Volterra, approvazione definitiva del progetto da parte del Comune di Pisa. Partecipata escursione a Coltano; Riqualificazione del waterfront della Città vecchia: giunta approva delibera del primo stralcio del progetto esecutivo di completamento, con gli interventi sulla struttura di vendita del pescato fresco sul Molo San Nicola; Ponte sul Po di Castelvetro, degrado non previsto: il progetto cambia. Cammino d’Etruria Pisa-Volterra. Via libera definitivo al progetto: Intercetta il turismo alternativoPalazzo Gambacorti sigla l’intesa. Grande partecipazione all’escursione di lancio nel cuore di Coltano. L’assessore Pesciatini: Un itinerario culturale e naturalistico attraverso 14 Comuni . lanazione.it Progetto rivisto, il ponte di Castelvetro non chiude: senso unico alternato per 4 mesiDiversamente da quanto previsto, resterà aperto alla circolazione il ponte di Castelvetro, interessato da lavori di manutenzione straordinaria. E' quanto ... piacenzasera.it Sta grandinando in diverse zone del territorio. Anche da voi Fatecelo sapere nei commenti - facebook.com facebook Le #CascateDiSanGiovanni a #BoccaDiValle, nel territorio di #Guardiagrele: acqua e natura tra i paesaggi della #Maiella! IG mary_trekking_abruzzo #viaggioinabruzzo #abruzzo #abruzzoturismo @parcomaiella x.com