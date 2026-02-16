Apple il 4 marzo nuovi Mac e iPad | focus su chip M5 e funzionalità AI per professionisti

Il 4 marzo, Apple ha annunciato nuovi Mac e iPad a causa dell’introduzione dei chip M5 e delle funzionalità AI rivolte ai professionisti. Durante l’evento, l’azienda ha presentato dispositivi più veloci e potenti, pensati per migliorare il lavoro di chi utilizza strumenti creativi e tecnici. A New York, Londra e Shanghai, i rivenditori hanno già iniziato a ricevere le prime consegne, mentre gli utenti attendono di provarli sul campo.

Apple punta al cuore dell’innovazione: il 4 marzo svelati i nuovi Mac e iPad a New York, Londra e Shanghai. Apple ha fissato al 4 marzo la data del suo prossimo evento hardware, un appuntamento cruciale per il futuro dei suoi dispositivi portatili. La presentazione, che si svolgerà simultaneamente a New York, Londra e Shanghai, si concentrerà sul lancio dei nuovi MacBook Pro con chip M5 Pro e M5 Max e su aggiornamenti significativi alla linea iPad, inclusa una possibile versione entry-level con supporto nativo per le funzionalità di Apple Intelligence. Un evento esclusivo per: un nuovo approccio alla comunicazione.🔗 Leggi su Ameve.eu MacBook Pro M5: Apple punta al rinnovamento a marzo 2026, nuovi chip e Mac Studio in arrivo. Apple si prepara a lanciare i nuovi MacBook Pro con i chip M5 Pro e M5 Max nella prima settimana di marzo 2026. Apple 2026: iPhone 17e, iPad potenziati e laptop economici all’orizzonte. Focus su AI e nuovi chip. Apple annuncia grandi novità per il 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Oceanhorn 3: Legend of the Shadow Sea launches March 5 on Apple Arcade; Quando esce? Le date di inizio delle serie tv e delle fiction più attese; Apple, 5 prodotti in arrivo nelle prossime settimane: nuovi Mac, iPad e iPhone 17e; Apple, scorte agli sgoccioli: 4 prodotti stanno per uscire dal listino. Il 4 marzo evento speciale Apple, MacBook Pro M5 e iPad in arrivoI nuovi prodotti Apple arriveranno il 4 marzo 2026. La data è quasi ufficiale anche se Apple non ha annunciato nulla di specifico, ma in quella giornata alle 9 del mattino (ora della costa Est, le 15 ... macitynet.it Apple, evento speciale il 4 marzo: attese novità su Mac, iPad e iPhoneApple ha convocato un evento speciale il 4 marzo 2026 con nuovi annunci attesi su Mac, iPad e possibili novità per iPhone prima della primavera. evosmart.it Apple, evento “speciale” il 4 marzo: attese novità su Mac, iPad e l'iPhone 17e x.com Buongiorno,a marzo 2023 avevo comprato due AirTag su Amazon,avevi più account Apple e l’ho inseriti su uno di questi,tutti gli account sono i miei e tutti con il mio numero di telefono registrato. Li volevo usare,ed ora quando li appoggio al nuovo telefono mi - facebook.com facebook