Apple annuncia un evento a marzo attesi nuovi iPhone iPad e MacBook

Apple ha scelto una strategia insolita per il suo prossimo annuncio globale, programmato per mercoledì 4 marzo. Invece della tradizionale cornice dell'Apple Park, l'azienda terrà una "esperienza speciale" in contemporanea a New York, Londra e Shanghai. La scelta della data non appare casuale, posizionandosi in sovrapposizione al Mobile World Congress di Barcellona, quasi .

Apple annuncia grandi novità per il 2026.

Apple si prepara a lanciare già a febbraio i nuovi modelli di iPhone 17e e iPad, puntando su prestazioni e prezzi più competitivi.

