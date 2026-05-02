Apple sta investendo nell’intelligenza artificiale per il settore cinematografico, con Amar Subramanya alla guida di questa iniziativa. La società sta sviluppando nuovi modelli che potrebbero influenzare il lavoro dei registi e delle produzioni audiovisive. La strategia tecnologica viene coordinata sotto la direzione di un responsabile di alto livello, nominato all’interno dell’azienda, che si occupa di guidare i progetti legati all’innovazione digitale.

? Cosa scoprirai Come cambierà il lavoro dei registi con i nuovi modelli Apple?. Chi guiderà la strategia tecnologica sotto la direzione di John Ternus?. Quali limiti tecnici deve superare l'IA per rivoluzionare il cinema?. Perché l'integrazione nei dispositivi cambierà il potere degli studi cinematografici?.? In Breve Subramanya risale da Google e Microsoft sotto la direzione di John Ternus.. La nomina avviene nel dicembre 2025 per gestire modelli e machine learning.. L'integrazione IA influenzerà i processi produttivi degli Apple Studios e dei registi.. La strategia mira a colmare il divario tecnologico con i competitor del settore.. Subramanya è stato inserito nella lista AI 25 come uno dei venticinque soggetti più influenti per l’intelligenza artificiale a Hollywood.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Apple punta sull’IA per il cinema: Amar Subramanya guida la sfida

Notizie correlate

iPhone Air 2: Apple sfida il mercato e punta tutto sul designApple intende procedere con lo sviluppo dell’iPhone Air 2, nonostante le difficoltà riscontrate nel mercato e i dati di vendita poco incoraggianti.

Apple cambia guida: Musk punta a Cursor con un affare da 60 miliardi? Cosa sapere Apple nomina John Ternus nuovo CEO a settembre in sostituzione di Tim Cook.

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: John Giannandrea riparte dall’AI scientifica: il dopo Apple passa da CuspAI.

Amar Subramanya di Apple nella top 25 delle persone che plasmeranno il futuro dell’AI a HollywoodAmar Subramanya di Apple è nella AI 25, elenco stilato da The Hollywood Reporter con indicazioni su quelle che al momento sono considerate le persone più potenti nel settore in rapida crescita dell ... macitynet.it

Apple accelera sull’IA: Giannandrea si dimette, subentra SubramanyaApple ha annunciato un cambio al vertice dell’intelligenza artificiale: John Giannandrea lascia il ruolo di vicepresidente senior per il Machine Learning e la Strategia IA e resta come consulente fino ... primaonline.it