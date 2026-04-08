Apple prosegue nello sviluppo dell’iPhone Air 2, nonostante le sfide sul mercato e i risultati di vendita che sono stati inferiori alle aspettative. La società ha annunciato di voler mantenere la produzione del nuovo modello, anche se i numeri recenti indicano una flessione delle consegne rispetto agli anni precedenti. Nessuna comunicazione ufficiale ha confermato una modifica nei piani di lancio o di produzione per il dispositivo.

Apple intende procedere con lo sviluppo dell’iPhone Air 2, nonostante le difficoltà riscontrate nel mercato e i dati di vendita poco incoraggianti. La decisione di proseguire con il progetto prevede la realizzazione di almeno due generazioni del dispositivo. Le informazioni provenienti da chi segue la filiera produttiva indicano una volontà aziendale di resistere alle critiche. Fixed Digital ha evidenziato su Weibo che la strategia prevede di andare avanti con il modello, indipendentemente dai risultati commerciali deludenti registrati finora. Per quanto riguarda l’estetica, l’iPhone 18 manterrà un aspetto quasi identico al predecessore. Le modifiche previste per questo modello saranno limitate a qualche piccolo ritocco che riguarderà le dimensioni complessive del telefono. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - iPhone Air 2: Apple sfida il mercato e punta tutto sul design

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