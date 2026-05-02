Apple il design del ventennale sarà sui modelli Pro dice Pu

Un analista ha rivelato che il design degli iPhone in occasione del ventennale sarà applicato ai modelli Pro del 2027. Non sono previsti modelli speciali o versioni celebrative per questa ricorrenza. La decisione di Apple di non lanciare un dispositivo dedicato si basa sulla scelta di concentrare l’attenzione sui modelli principali e sulle innovazioni tecniche. La notizia si aggiunge alle speculazioni sul futuro delle linee di smartphone dell’azienda.

? Cosa scoprirai Come cambierà il design degli iPhone nel 2027 secondo l'analista?. Perché Apple ha deciso di non creare un modello speciale celebrativo?. Quali differenze strutturali avranno i futuri modelli Pro rispetto agli standard?. Cosa accadrà alla linea base durante il ventennale del marchio?.? In Breve Strategia diversa rispetto al 2017 con il lancio del modello iPhone X.. Innovazioni estetiche concentrate su iPhone Pro e Pro Max nel 2027.. L'analista Jeff Pu prevede la fine delle nomenclature celebrative speciali.. Il nuovo design integrerà la linea premium nel flusso produttivo regolare.. L’analista Jeff Pu ha svelato oggi dettagli inediti sulla strategia di Apple per il ventennale del marchio, previsto per la fine del 2027, escludendo nomi speciali per il nuovo dispositivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Apple, il design del ventennale sarà sui modelli Pro, dice Pu Notizie correlate iPhone 18 Pro Max sarà più spesso: cosa cambia nel nuovo design AppleLa prossima generazione dei top di gamma Apple si prepara a introdurre un cambiamento estetico e funzionale che non passerà inosservato. Leggi anche: Apple cambia tutto: iPhone 18 Pro esce prima (ma i modelli base arrivano sei mesi dopo) Panoramica sull’argomento Temi più discussi: iPhone del ventennale: rivoluzione nel design, ma non nel nome; iPhone del ventennale, Apple prepara un display mai visto; Apple prepara un iPhone con display OLED micro-curved senza cornici e design completamente in vetro per il 2027; Apple copia Android, ecco le nuove indiscrezioni su iPhone Fold. Apple rivoluziona iPhone 20 con schermo micro curvo e nuovo design pensato per l’anniversarioiPhone del ventennale: cosa sappiamo del modello speciale in arrivo nel 2027 Nel 2027 Apple lancerà un iPhone celebrativo per i vent’anni della gamma, ... assodigitale.it Apple prepara un restyling per la linea iPhone: nuovo design per il 20° anniversario?Apple prepara un nuovo restyling per la sua linea iPhone: con il modello del ventennale che arriverà nel corso del 2027 ci sarà un aggiornamento con l'introduzione di una nuova soluzione per il displa ... hwupgrade.it VIDEO / Edoardo Serra, imprenditore e startupper, speaker del prossimo TEDx Padova, racconta a Elia Cavarzan il suo percorso, dalle prime startup nate al Politecnico di Torino fino all’esperienza in Apple nel team Siri e alla fondazione di Stepful, piattaforma - facebook.com facebook iPhone 18 Pro e Pro Max: la strategia di Apple per i prezzi potrebbe sorprendere x.com