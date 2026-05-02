Negli ultimi anni si è assistito a una crescente dipendenza dagli smartphone e dai social media, strumenti diventati parte integrante della vita quotidiana. Gli algoritmi alla base di queste piattaforme sono studiati per mantenere gli utenti collegati più a lungo, utilizzando meccanismi come lo scroll infinito e le raccomandazioni personalizzate. Questa progettazione ha portato molte persone a trascorrere ore sui social, spesso senza rendersene conto.

Il 25 marzo scorso, in quella che è già stata definita una sentenza «storica», il tribunale di Los Angeles ha condannato Google e Meta giudicandole colpevoli di aver progettato piattaforme in grado di indurre dipendenza nei giovani utenti. La condanna, arrivata in risposta alla denuncia effettuata da una ventenne che lamentava la sua totale dipendenza dalle applicazioni dei giganti tech, riporta prepotentemente sotto i riflettori il tema relativo al funzionamento degli algoritmi dei social network. Applicazioni che ciascuno di noi utilizza ormai quotidianamente, talvolta in maniera ossessiva, specialmente i più giovani. L’idea che queste app siano progettate per creare dipendenza comincia ad assumere i contorni di realtà incontrovertibile.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «App-dipendenti»: come gli algoritmi ci rendono schiavi dei social

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