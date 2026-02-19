Gli algoritmi dei social sotto accusa perché rendono dipendenti Zucherberg ai giudici | Non sono strategie intenzionali ci scusiamo se i sistemi di controllo non hanno funzionato

Il processo al tribunale di Los Angeles mette sotto accusa gli algoritmi dei social media per la loro influenza sulla dipendenza dei giovani. Mark Zuckerberg ha ammesso che i sistemi di controllo non hanno funzionato come previsto e si è scusato con i giudici. Le accuse riguardano principalmente Instagram, Facebook e YouTube, accusati di aver favorito un uso eccessivo e compulsivo delle piattaforme. La causa si concentra sui possibili danni alla salute mentale dei ragazzi, alimentati dall’uso incessante di contenuti personalizzati. La sentenza potrebbe cambiare le regole del settore.

Un processo civile storico è in corso al Los Angeles County Superior Court in California per stabilire se i social network più diffusi (in particolare Instagram, Facebook e YouTube ) abbiano contribuito in modo consapevole a danneggiare la salute mentale dei giovani, inducendoli a un uso compulsivo delle piattaforme. La causa, avviata nel 2023, è emersa da una denuncia presentata da una giovane californiana identificata come K.G.M., oggi 20enne, che attribuisce a un uso precoce e protratto dei social media, iniziato in preadolescenza, gravi conseguenze psicologiche, tra cui depressione e pensieri suicidari.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

