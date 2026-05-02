A Apollosa, si è svolta una cerimonia per rendere omaggio a Domenico Formato, attore noto per aver interpretato lo scugnizzo Gennarino in un celebre film. La comunità locale ha organizzato un evento per ricordare la sua carriera e il ruolo che ha avuto nel cinema italiano. Durante la manifestazione, sono stati mostrati filmati e fotografie che testimoniano il legame tra l’attore e il territorio. La celebrazione ha anche sottolineato il rapporto tra cinema e Resistenza.

? Cosa scoprirai Chi è l'attore che ha reso immortale lo scugnizzo Gennarino?. Come ha celebrato Apollosa il legame tra cinema e Resistenza?. Perché la giunta ha scelto proprio questo momento per il tributo?. Quale valore ha questa tela per la memoria storica del territorio?.? In Breve Cerimonia tenutasi il 24 aprile nella sala consiliare del comune di Apollosa.. Sindaco Danilo Parente e giunta consegnano targa e tela con scene del film.. Il film di Nanni Loy fu candidato agli Oscar per il successo globale.. L'evento celebra il legame tra talento locale e Resistenza del settembre 1943.. Il 24 aprile ad Apollosa l’amministrazione comunale ha celebrato Domenico Formato, l’attore che interpretò il piccolo Gennarino Capuozzo nel celebre film Le quattro giornate di Napoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Apollosa onora Domenico Formato, l’iconico Gennarino del cinema

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