È deceduto all’età di 94 anni l’attore noto per il ruolo del preside Gerald Strickland nella trilogia di Ritorno al Futuro. Tolkan ha avuto una lunga carriera come caratterista nel cinema americano, diventando un volto riconoscibile negli anni ’80. La sua interpretazione nel film lo ha reso un’icona tra i fan della saga.

È morto a 94 anni James Tolkan, caratterista tra i più riconoscibili del cinema americano, noto al grande pubblico per aver interpretato il severo preside Gerald Strickland nella trilogia di Ritorno al Futuro. L’attore si è spento a Saranac Lake, nello stato di New York. Una carriera tra cinema e tv. Nato nel 1931 a Calumet, nel Michigan, Tolkan iniziò a recitare dopo aver prestato servizio nella Marina degli Stati Uniti durante la guerra di Corea. Il suo volto duro e autoritario lo rese perfetto per ruoli di figure istituzionali e militari. Nel corso della sua carriera ha preso parte a film diventati cult come Serpico, Top Gun e WarGames, lavorando accanto a grandi nomi del cinema internazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Addio a James Tolkan, il preside di Ritorno al Futuro: volto iconico del cinema anni ’80

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