Apertura pievi a Capolona

Ogni primo e sabato e prima domenica del mese, le Pievi di Capolona e Sietina sono aperte al pubblico. Questa consuetudine permette ai visitatori di accedere agli edifici religiosi in determinati giorni, seguendo un calendario stabilito. Le aperture sono organizzate regolarmente e coinvolgono le due chiese, che restano disponibili per la visita durante le giornate indicate. Non sono previste altre date o modifiche agli orari di apertura di questo ciclo mensile.

Come ogni primo e sabato e prima domenica del mese apertura delle Pievi di Capolona - Sietina e del Santo.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Pedalando tra ville, pievi e castelliTra campagne, castelli, ville e testimonianze storiche, con partenza e arrivo al Castello di Salizzole, uno dei luoghi simbolo della Pianura... Tra Valluretta e antiche pievi: a piedi lungo il Cammino di San Colombano"Il Cammino di San Colombano - A passo lento sulle dolci colline piacentine percorrendo la traccia di un grande cammino Europeo per assaporare la... Tutti gli aggiornamenti Capolona, ripartono le aperture di pieve a Sietina e pieve del Santo di Ponina e raddoppianoArezzo, 28 febbraio 2026 – Capolona, ripartono le aperture di pieve a Sietina e pieve del Santo di Ponina e raddoppiano. Con questo mese di marzo nel territorio di Capolona ripartono le aperture della ... lanazione.it Pievi, un tour alla scoperta della bellezzaStamani si riaprono le porte delle Pievi nel territorio di Capolona: la Pieve di Santa Maria Maddalena a Pieve a Sietina e la Pieve di Sant’Apollinare. Sarà un’occasione da non perdere per chi non ha ... lanazione.it