Pedalando tra ville pievi e castelli

Un itinerario di circa 20 chilometri attraversa campagne, ville, castelli e chiese storiche nella zona della Pianura Veronese. La partenza e l’arrivo sono previsti al Castello di Salizzole, uno dei principali punti di riferimento locali. La biciclettata, organizzata dall’Ecomuseo Aquae Planae, si svolge su un percorso pianeggiante e accessibile, ideale per tutte le età, nel fine settimana.

Tra campagne, castelli, ville e testimonianze storiche, con partenza e arrivo al Castello di Salizzole, uno dei luoghi simbolo della Pianura Veronese, seconda proposta del weekend di Ecomuseo Aquae Planae su due ruote: biciclettata di circa 20 km, in un itinerario pianeggiante e accessibile. 🔗 Leggi su Veronasera.it Patrimonio immenso, quanto vale. Valentino tra ville, castelli, mega yacht, opere d’arteLa notizia si è diffusa con rapidità nella mattinata di ieri, 19 gennaio 2026, lasciando un vuoto profondo nel mondo della moda e non solo. Castelli e ville tra Bologna e Modena, 8 weekend culturali con visite guidate: ecco il calendarioBologna, 30 gennaio 2026 – Meteo permettendo c’è una bella iniziativa per trascorrere i prossimi weekend da fine gennaio a fine...