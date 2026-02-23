Anziana rapinata a Rivoli arrestati due marocchini

Due uomini marocchini sono stati fermati dopo aver rapinato un’anziana a Rivoli. La polizia ha intercettato i sospetti poco dopo il colpo, grazie alle testimonianze della vittima e alle telecamere di sorveglianza. La donna, che aveva subito un’aggressione violenta, è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Le indagini continuano per chiarire eventuali complici e motivazioni dell’episodio. La polizia ha sottolineato l’importanza delle segnalazioni dei cittadini.

Si aggiravano nell’area mercatale di Piazza Cavallero a Rivoli (Torino) cercando, apparentemente, di approcciare persone anziane per vendere vari prodotti contenuti all’interno di due borse che avevano al seguito. Ma i movimenti dei due uomini, cittadini marocchini di 29 e 39 anni, sono stati notati dagli agenti della squadra mobile durante un servizio volto al contrasto di furti e rapine commessi in prossimità delle aree mercatali in danno di persone anziane. A un certo punto l’attenzione dei due malviventi è stata attirata da un’anziana che, dopo aver terminato i suoi acquisti si dirigeva verso l’auto parcheggiata in via Borgeisa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

