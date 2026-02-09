Portavalori assaltato da finti poliziotti e sparatoria sulla Brindisi-Lecce I due arrestati restano in silenzio in centrale VIDEO

Un assalto armato sulla Brindisi-Lecce si è concluso con una sparatoria e l’arresto di due uomini. I falsi poliziotti hanno messo a segno il colpo, usando bombe e Kalashnikov. Durante l’intervento, i ladri hanno dato il via a un conflitto a fuoco, ma alla fine sono stati catturati. I due restano in silenzio davanti agli investigatori. Le immagini mostrano mezzi in fiamme e momenti di grande tensione.

Mezzi in fiamme, un assalto con bombe e Kalashnikov compiuto da falsi poliziotti. E poi una fuga finita in un conflitto a fuoco e negli arresti. Bolle l’asfalto in Puglia. E sono di nuovo scene da far west sulle strade del tacco d'Italia. Momenti di terrore questa mattina prima delle 8 sulla superstrada 613 Brindisi-Lecce, all’altezza di Tuturano, dove un commando armato ha assaltato un portavalori, dando vita – durante la fuga – a un conflitto a fuoco con i carabinieri. Un'azione in stile paramilitare. Due malviventi sono stati fermati e arrestati. Nel mirino, anche questa volta, un blindato della Battistolli (sei guardie giurate in ospedale per accertamenti), stessa azienda bersaglio di un precedente assalto sulla stessa superstrada. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Portavalori assaltato da finti poliziotti e sparatoria sulla Brindisi-Lecce. I due arrestati restano in silenzio in centrale VIDEO Approfondimenti su Brindisi Lecce Terrore sulla statale: portavalori assaltato da finti poliziotti e sparatoria sulla Brindisi-Lecce. Due arresti VIDEO Questa mattina sulla statale Brindisi-Lecce si è scatenato il caos. Terrore sulla statale: assalto a un portavalori e sparatoria sulla Lecce-Brindisi. Arrestati tre banditi VIDEO Questa mattina, sulla statale Lecce-Brindisi, un commando ha assaltato un portavalori. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Brindisi Lecce Argomenti discussi: Terrore sulla statale: portavalori assaltato da finti poliziotti e sparatoria sulla Brindisi-Lecce. Due arresti VIDEO; Frana Niscemi, le immagini di Sky TG24 dal drone tra le case distrutte. VIDEO; Sciabola, Foggia al centro della scena nazionale: presentazione dei Campionati Italiani in Cattedrale; Tragico incidente in autostrada all’altezza di Nola: lo scontro tra 2 auto, muoiono marito e moglie. Portavalori assaltato da finti poliziotti in Puglia. Sparatoria con i carabinieri che arrestano due banditiI rapinatori sono entrati in azione con tre auto dotate di lampeggianti blu simili a quelli in uso alle forze dell'ordine. Durante la fuga il conflitto a fuoco con i militari: La rapina andata a vuoto ... ilcorrieredelgiorno.it Assalto a un portavalori da parte di finti poliziotti sulla Brindisi-Lecce. Conflitto a fuoco con i carabinieri. Strada bloccataUn furgone portavalori è stato assaltato all’altezza di Tuturano. Al momento non risulta che ci siano feriti. I malviventi avrebbero posizionato di traverso alla carreggiata un mezzo incendiandolo, co ... lagazzettadelmezzogiorno.it Assalto con esplosione al portavalori sulla Brindisi-Lecce: arrestati due componenti della banda | https://shorturl.at/4MOFA facebook Far West sulla Brindisi-Lecce, gli assalitori hanno rubato l'auto a una ragazza prima della fuga: ecco cosa è successo x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.