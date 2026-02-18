Antonio Balsamo nuovo presidente della Corte d' Appello di Palermo

Il plenum del Csm ha approvato la nomina di Antonio Balsamo come nuovo presidente della Corte d’Appello di Palermo. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e si concretizza in un momento in cui le questioni giudiziarie in città sono al centro dell’attenzione pubblica. Balsamo, già giudice di rilievo, prende il posto di un predecessore dimissionario. La scelta mira a rafforzare la credibilità del tribunale e a garantire una gestione più stabile delle cause pendenti. La cerimonia di insediamento si terrà la prossima settimana.

Via libero del plenum del Csm: la delibera di nomina, proposta dalla Quinta Commissione di Palazzo Bachelet, è passata con una astensione Via libero del plenum del Csm alla nomina di Antonio Balsamo quale nuovo presidente della Corte d'appello di Palermo. La delibera di nomina, proposta dalla Quinta Commissione di Palazzo Bachelet, è passata con una astensione. Nella riunione di questo pomeriggio, il plenum ha inoltre approvato all'unanimità la nomina di Mariano Sciacca, nuovo presidente del tribunale di Catania. Balsamo ha ricoperto anche l'incarico di rappresentante italiano all'Onu a Vienna.